La SA-212 entre Linares de Riofrío y Tejeda y Segoyuela tendrá una reparación integral

Las Cortes de Castilla y León se han comprometido a la mejora integral de la carretera SA-212 entre Linares de Riofrío y Escurial de la Sierra y los tramos en mal estado entre Escurial y Tejeda y Segoyuela, así como acometer la reparación integral de la travesía de Escurial de la Sierra. tras aprobarse por unanimidad una Proposición No de Ley presentada por UPL.

La iniciativa fue registrada hace más de un año por los leonesistas que han destacado que la Junta ya puso señalización horizontal en la calzada tras el registro de la moción pero que “no ha hecho más”, remarcando que “los blandones siguen ahí, los baches, la problemática con la congestión de agua en las roderas en cada sentido de la vía cuando llueve, el estado lamentable de la travesía de Escurial… Todo sigue igual, pero se subsano lo que resulta más visible para comprobar esa falta de compromiso con la vía, el pintado de la señalización horizontal”.

Además, han destacado que el deterioro se ha hecho más que evidente en otros tramos en un año y na pedido que la intervención planteada no se ciña ya solo al tramo Linares-Escurial, sino que se prolongue ya hasta Tejeda para incluir la intervención en algunos tramos en mal estado entre Escurial y Tejeda.

Por otro lado, desde UPL han señalado que más al este, también en la carretera SA-212, el estado del firme es “lamentable” en el tramo ubicado entre Fuenterroble de Salvatierra y Guijuelo, pero que a pesar de ello la Junta “se ha limitado a poner unas señales de peligro de proyección de gravilla por el mal estado de la vía, pero sin solucionar la problemática existente”.

Tras el debate de la iniciativa, la PNL ha sido aprobada por unanimidad, por lo que ahora la Junta deberá ejecutar el compromiso adquirido por las Cortes de acometer la reparación integral de la carretera SA-212 entre Linares y Escurial y los tramos en mal estado entre Escurial y Tejeda, atendiendo con especial atención y urgencia a la reparación de los desconchones que posee esta carretera cerca de la entrada a Escurial desde Tejeda, así como cerca de la entrada a Linares desde Escurial, acometiendo asimismo la reparación integral de la travesía de Escurial de la Sierra.