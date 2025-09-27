San Esteban presenta las cuatro viviendas para personas mayores rehabilitadas con el programa ‘Viviendas en red’

El alcalde de San Esteban de la Sierra, Antonio Labrador, ha presentado las cuatro viviendas que forman parte del programa de la Junta de Castilla y León, ‘Viviendas en Red’.

Un acto al que ha asistido la gerente provincial de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León, Isabel Fernández, y el diputado provincial, José Roque.

El programa ‘Viviendas en Red’ está incluido y complementa al proyecto ‘A gusto en casa’ de la institución regional que se viene realizando en el municipio con 14 personas mayores de 65 años con dependencia, discapacidad o enfermedad crónica a las que se está atendiendo en sus hogares.

Para dar cumplimiento a este objetivo el Ayuntamiento de San Esteban de la Sierra ha rehabilitado cuatro viviendas gracias al convenio firmado con la Junta de Castilla y León que supone una inversión total de 525.000 euros de los que la Junta aporta 471.000 euros. Un programa que busca que las personas mayores no tengan que abandonar su municipio por no poseer vivienda o que teniéndola presente muchas dificultades por la falta de accesibilidad.

Vivienda en Red San Esteban de la Sierra | Ayto San Estaban de La Sierra

Las viviendas se encuentran ubicadas en calle Alhóndiga, calle Castillo y calle Abajo. Además de estas cuatro viviendas se ha habilitado una quinta en la calle Castillo destinada a los cuidadores.

La vivienda de calle Alhóndiga cuenta con aproximadamente 63 metros y dispone de dos dormitorios, espacio principal de salón-comedor-cocina, un baño accesible y un vestíbulo de acceso.

La ubicada en la calle Castillo cuenta con 45,44 m2 y una distribución de vestíbulo, un dormitorio, salón-cocina y un baño.

La vivienda de calle Abajo está compuesta por dos plantas y una superficie total de 136 metros. La vivienda de la planta baja está compuesta por vestíbulo, un dormitorio, salón-cocina y un baño y la de la planta primera por vestíbulo, un baño, salón-cocina y un dormitorio.

Una iniciativa que el alcalde del municipio, Antonio Labrador, ha calificado como “pionera en la provincia” y que “nos permite ofrecer a los vecinos mayores de San Esteban de la Sierra unas atenciones que sin la ayuda de la Junta sería inviable”.

Labrador ha destacado la importancia de que las personas mayores “puedan seguir haciendo su vida con absoluta normalidad, mantener sus relaciones sociales gracias a esta solución y estas cuatro viviendas sin tener que abandonar su municipio, que es su mayor preocupación, o que algunos que lo abandonaron puedan regresar”.

El primer edil ha explicado que el programa ‘Viviendas en Red’ complementa y es una solución intermedia entre el hogar y los servicios y las atenciones que se ofrecen en la residencia de mayores y de alguna manera todas esas personas dependientes, con enfermedades crónicas o con discapacidad se verían abocadas a tener que abandonar su municipio, en el que llevan toda la vida”.