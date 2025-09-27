San Esteban de la Sierra acomete el acondicionamiento del colegio

El Ayuntamiento de San Esteban de la Sierra ha completado los trabajos de acondicionamiento del colegio en el que se han invertido más de 75.000 euros para mantener las instalaciones en las mejores condiciones, tanto para los siete alumnos que cursan sus estudios en el centro, como para el equipo docente. En esta ocasión, el Consistorio ha pintado el vallado perimetral y las puertas de entrada de la escuela que estaban muy deteriorados debido al paso del tiempo y a las condiciones meteorológicas, un trabajo que ha contado con un presupuesto de 1.000 euros.

La actuación se suma a las últimas obras que recientemente ha ejecutado el Ayuntamiento en el centro, como la sustitución de ocho ventanales que ha mejorado sustancialmente la eficiencia energética del edificio y la confortabilidad de los alumnos, además de la reparación de las tarimas de las aulas. Unos trabajos que han supuesto una inversión total de 16.000 euros. Además, y con el objetivo de atajar el problema de humedades del edificio, el equipo de Gobierno ha invertido 50.000 euros en la reparación del tejado. Por otro lado, y para mejorar la accesibilidad del edificio, se ha habilitado una rampa de acceso desde la calle gracias a una inversión de 8.000 euros

“Desde el Ayuntamiento intentamos que los servicios públicos que ofrecemos a las familias sean los mejores, siempre ajustándonos a los recursos de los que disponemos. Tener siempre a punto los centros educativos es una de nuestras prioridades ya que los niños de San Esteban pasan buena parte del día en el colegio”, destacó el alcalde del municipio, Antonio Labrador.

A estas obras de mejora en el colegio, hay que añadir la ampliación de las instalaciones y el equipamiento deportivo a los que se han sumado una pista deportiva con canastas y porterías y el material y espacio necesarios para practicar el tenis de mesa. Además, también se ha pintado la zona exterior de la guardería municipal en la que están matriculados un total de ocho niños.