San Esteban de la Sierra ahorrará la mitad de su consumo energético gracias a la instalación de placas solares

El Ayuntamiento de San Esteban de la Sierra ha finalizado con éxito la construcción de dos instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en el marco de los programas Plan de Optimización Energética de la Diputación gestionado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), ayudas destinadas a proyectos singulares de energía limpia en municipios de reto demográfico. Con estas actuaciones, el municipio da un paso decisivo hacia la independencia y ahorro energético, reduciendo la factura eléctrica y contribuyendo a la lucha contra el cambio climático gracias a la utilización de energías renovables en distintos edificios municipales, consolidando el compromiso de San Esteban de la Sierra con la transición energética, el desarrollo rural y el futuro del territorio.

El presupuesto de la instalación de las placas en el depósito de la localidad ha sido de 11.800 euros, con una potencia pico instalada de 10,12 kWp y una producción energética anual de 15.295 kWh. El Ayuntamiento estima que tendrán un ahorro del 64,7 por ciento anual, unos 6.746 kWh con una reducción de emisiones de CO₂ de 103 toneladas al año.

Placas solares en San Esteban de la Sierra

Por su parte, la instalación en el colegio de la localidad ha supuesto una inversión de 45.600 euros, con una potencia pico instalada de 2,3 kWp y una producción energética anual de 3.513 kWh. El Ayuntamiento estima que el ahorro anual será de un 54,1 por ciento en el consumo con una reducción de emisiones de CO₂: 24 toneladas al año.

El Ayuntamiento tiene pendiente la ejecución de la instalación de lumintairas de reducción de contaminación lumínica para cumplir la Certificación Star Ligh. Fundacionstarlight.