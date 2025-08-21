San Esteban de la Sierra sigue sin agua potable dos semanas después de la prohibición

Los vecinos de San Esteban de la Sierra cumplen este jueves dos semanas sin poder consumir agua del grifo, tras la orden de prohibición emitida por el Ayuntamiento el pasado 7 de agosto. La medida, publicada en un bando municipal, se tomó a raíz de los resultados de un análisis del agua que detectó la no potabilidad del suministro.

El bando, firmado por el alcalde, Antonio A. Labrador Nieto, informaba a los ciudadanos que, hasta nuevo aviso, quedaba "prohibido el Consumo Humano de Agua Municipal". En el mismo documento, el consistorio aseguraba haber tomado "las medidas oportunas" para restablecer el servicio lo antes posible.

Aunque se ha recomendado a los residentes no excederse en el consumo, pidiendo que no laven coches, rieguen jardines o desechen agua en la vía pública, la situación no ha cambiado desde entonces. La falta de suministro potable continúa generando preocupación e incomodidad entre la población, que espera una solución por parte de las autoridades municipales.