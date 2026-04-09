De San Miguel de Valero a Murcia en bicicleta: el reto del ciclista José María Lopez

De retos está lleno el mundo, algunos más difíciles y otros más fáciles. En esta ocasión se trata de José María López, conocido ciclista que ya ha hecho este tipo de desafíos a lo largo y ancho de España. Uno de los últimos los realizó en territorio nacional, donde recorrió diferentes ciudades para concienciar sobre la leucemia.

El deportista lleva años montando sobre las dos ruedas, acumulando así millones de seguidores en sus redes sociales. Además, lo familiar se muestra de manera activa en sus vídeos, algo que no podía faltar en el inicio de este reto.

Según ha indicado, se encontraba en San Miguel de Valero tras llevar a sus padres a un congreso de aceitunas y aceite. Todo esto en coche y tras realizar casi 700 kilómetros. A pesar de que la vuelta podría ser perfectamente en turismo, su decisión ha dejado a más de una persona estupefacta, volviendo hacia Murcia, su tierra natal, en bicicleta.

Un camino donde pasará primero por la provincia de Salamanca, para seguir por Ávila, Toledo, Albacete y llegar hasta la comunidad del sureste de la Península Ibérica.

Antes de comenzar el reto, se muestra optimista, explicando que “saldré tranquilamente a disfrutar del paisaje”. Un reto para unos pocos valientes donde en unos cuatro días podrá lograr este desafío.