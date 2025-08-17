Santibáñez de la Sierra asfaltará uno de los principales accesos al pueblo gracias a una subvención de Diputación

El Ayuntamiento de Santibáñez de la Sierra ha conseguido una ayuda de la Diputación de Salamanca para el asfaltado de carreteras municipales que le permitirá reparar uno de los principales accesos al pueblo. En concreto, Santibáñez ha obtenido una dotación económica de 16.667 euros para el acondicionamiento de 0,5 kilómetros en el tramo que discurre entre la entrada superior al municipio hasta la calle Bienvenido Nieto.

Santibáñez de la Sierra asfaltará uno de los principales accesos al pueblo gracias a una subvención de Diputación

“Con esta obra damos respuesta a una demanda histórica de los vecinos ya que esta carretera está en muy malas condiciones. Para nosotros en una importante inversión que solo podemos afrontar gracias a este tipo de ayudas con la que hemos sido beneficiados por primera vez”, explicó Elena Nieto, alcaldesa de Santibáñez de la Sierra.

Los trabajos de asfaltado se centrarán en la reparación de uno de los dos principales accesos al pueblo en la conexión con la DSA-205 y hasta las primeras viviendas del municipio. Una reparación muy necesaria ya que la vía presenta un importante estado de deterioro con baches y grandes socavones que dificultan el tránsito de los vehículos en la entrada a Santibáñez.