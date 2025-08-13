Santibáñez de la Sierra estrena pista polideportiva y un parque infantil

El municipio de Santibáñez de la Sierra ha inaugurado en la mañana de este miércoles una nueva pista polideportiva y un parque infantil, dos infraestructuras que han supuesto una inversión total de 55.400 euros que se han sufragado gracias los Planes Provinciales y al Plan de Apoyo Municipal de la Diputación de Salamanca, además de una pequeña aportación de las arcas municipales.

El presidente de la Diputación, Javier Iglesias, ha querido acompañar a la alcaldesa del municipio, Elena Nieto, en este acto al que también han acudido los vecinos de Santibáñez, para conocer de primera mano las nuevas instalaciones.

La regidora ha querido poner el acento en la “importancia del apoyo de otras administraciones para ofrecer los mejores servicios a nuestros vecinos, sobre todo a los más pequeños, que podrán disfrutar del deporte y el juego al aire libre”.

La nueva pista polideportiva cuenta con canastas, postes y redes para balones, mientras que el parque infantil está dotado con un conjunto de juegos como columpio, tobogán, balancín, túnel y zona de escalada.

En concreto, de la inversión total, 35.400 euros provienen de los Planes Provinciales, 20.000 euros del Plan de Apoyo Municipal, y 3.431 euros de fondos propios.