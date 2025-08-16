Santibáñez de la Sierra invierte 3.000 euros en la limpieza de su patrimonio para impulsar una nueva ruta turística

El Ayuntamiento de Santibáñez de la Sierra ha procedido a la limpieza de las tumbas, pilones y lagares distribuidas entre el municipio y Santa María de los Llanos. Esta limpieza ha supuesto una inversión total cercana a los 3.000 euros y ha sido posible gracias a las Ayudas de Bienes Etnográficos de la Diputación de Salamanca de las convocatorias del 2024 y el 2025.

Esta limpieza ha permitido crear la Ruta de las Tumbas Antropomorfas, un patrimonio histórico y cultural de gran valor que además se encuentra en un enclave privilegiado con vistas inmejorables a la Peña de Francia.

“Desde el equipo de Gobierno trabajamos de manera constante para lograr todas las ayudas que nos permitan realizar las labores de mantenimiento necesarias para preservar nuestro patrimonio. Contamos con importantes recursos turísticos que pueden llegar a ser un gran revulsivo económico para nuestro municipio”, explicó la alcaldesa de Santibáñez, Elena Nieto.

Además de la creación de la Ruta de las Tumbas Antropomorfas, las labores de limpieza han permitido mantener en buen estado los pilones, un recurso muy utilizado por los vecinos para recoger el agua necesaria para labores ganaderas y de agricultura.