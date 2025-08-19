Santibáñez de la Sierra invierte en la limpieza y desbroce del arroyo Saltillo

El Ayuntamiento de Santibáñez de la Sierra ha recibido de la Diputación de Salamanca una ayuda de 9.000 euros enmarcada en el Plan de Cauces de los años 2024 y 2025 que le ha permitido realizar labores de limpieza y desbroce en el tramo del río Alagón, a la altura del arroyo Saltillo.

Como explicó la alcaldesa del municipio, Elena Nieto, “estos trabajos nos han permitido cumplir varios objetivos ya que, por un lado, minimizamos el riesgo de incendios y de inundaciones, pero también cuidamos nuestro patrimonio natural mejorando sustancialmente la imagen del pueblo”.

Los trabajos se han acometido en una superficie total de 5.000 m² a la altura de los Puentes del río Alagón y se han realizado con una moto desbrozadora. En concreto se ha desbrozado el cauce del río, se han eliminado las zarzas y la maleza, se han retirado los elementos contaminantes como plásticos, latas o botellas y se han retirado los árboles caídos que estaban obstaculizando el paso del agua.

“Estas labores de limpieza son muy importantes para preservar el medio natural, sobre todo en esta época en la que vemos que los incendios se extienden a buena parte de la Península. Mantener los cauces limpios también supone una medida de seguridad importante para evitar las posibles inundaciones que se pueden producir al acabar el verano”, concluyó la alcaldesa.