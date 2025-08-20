Santibáñez de la Sierra, a punto de finalizar la sala de usos múltiples en el edificio Multifuncional

La alcaldesa de Santibáñez de la Sierra, Elena Nieto, en compañía de la teniente-alcalde, Ana Martín, han visitado este miércoles las obras para habilitar un espacio de usos múltiples en el Edificio Multifuncional ubicado en la plaza del Banco, unos trabajos que se encuentran en su fase final y que han sido posibles gracias a la Ayuda de Dinamización Demográfica de la Junta de Castilla y León que ha concedido al municipio una dotación económica de 56.398 euros.

La inversión total de la obra asciende a 59.637 euros que, fundamentalmente, se emplearán en independizar las dos plantas que conforman el antiguo edificio que acogía la sede del Ayuntamiento. Así, la planta primera se habilitará como zona de reuniones y espacio coworking de uso público, compartiendo inmueble con el consultorio médico que se encuentra en la planta baja.

“Otra de las utilidades que se plantean para este edificio rehabilitado cuya construcción data de 1983, es la de espacio de catas para las empresas del municipio como queserías, bodegas, tiendas de productos típicos o casas rurales, de forma que podamos aprovechar al máximo estas instalaciones municipales”, explicó la alcaldesa.

En concreto, los trabajos que se están realizando consisten en la demolición de los tabiques interiores, la apertura de las bajantes para su posterior conexión con la red de abastecimiento y saneamiento así como la instalación de contadores, la construcción de nuevos tabiques, el alicatado y la instalación de aseos, la renovación del suelo, la división interior con acristalamientos, todas las tareas de carpintería (tanto exteriores como interiores), la adaptación de la instalación eléctrica, pintura exterior e interior, la instalación de sistemas de climatización, y la aportación del equipamiento necesario para las salas de lectura y descanso.