Santibáñez de la Sierra refuerza la seguridad en uno de los accesos al pueblo con un muro que evitará desprendimientos

El Ayuntamiento de Santibáñez de la Sierra ha construido un muro en el acceso al pueblo desde la carretera SA-205 para reforzar la seguridad vial y peatonal en esta entrada evitando los desprendimientos. Se trata de un muro de mampostería y de nuevos drenajes en el que se ha invertido en torno a 40.000 euros con el objetivo de acabar con la inestabilidad del terreno que sufría constantes corrimientos de tierra, sobre todo en época de lluvias.

La alcaldesa de la localidad, Elena Nieto, ha explicado que “la obra ha sido posible gracias a la Junta de Castilla y León, que la ha ejecutado después de las gestiones realizadas por este Ayuntamiento para zanjar de forma definitiva los reiterados problemas que se producían en el acceso al pueblo. Nieto añadió además que “cuando se ejecutó la rotonda no se cogieron bien las aguas y en ese punto en concreto se cortó el agua que rebasa de la montaña o el canal que había hacia el río. Esto provocó multitud de desprendimientos que hemos querido evitar a toda costa”.

Por otro lado, Elena Nieto ha aprovechado para dar las gracias a la Delegación Territorial de la Junta y a sus responsables, ya que “nos escucharon, lo que nos ha permitido conseguir la ejecución de una obra muy importante para el pueblo en el el acceso principal a Santibáñez”.

La obra ha permitido también mejorar la imagen del acceso principal a la localidad, ya que el muro resultante ha terminado con una especie de terraplén, en el el espacio en el que se producían los corrimientos de tierra.

La construcción del muro completa una serie de intervenciones dirigidas a frenar la inestabilidad del terreno ya que, hace unos años, se reparó un pequeño hundimiento en el firme de la carretera de acceso al pueblo provocado también por los corrimientos de tierra.