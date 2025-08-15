Santibañez de la Sierra solicita la ayuda del Plan Sequía para realizar mejoras en el depósito

El Ayuntamiento de Santibáñez de la Sierra ha solicitado una ayuda enmarcada en el Plan Sequía de la Diputación Salamanca para realizar mejoras en el depósito. El objetivo es poder ejecutar la impermeabilización de la cubierta y la sustitución de la valvulería con una inversión estimada de más de 17.000 euros.

Como explicó la alcaldesa del municipio, Elena Nieto, “se trata de atajar los problemas derivados de las filtraciones en la cubierta en época de lluvia que han provocado el deterioro de los paneles de dosificación de cloro y de la valvulería de accionamiento y control”.

En concreto, las obras contemplan la instalación de una capa impermeabilizante en el techo del depósito con los consiguientes trabajos complementarios, así como la instalación de dos válvulas de cubierta de cierre elástico que permitan anular uno de los pozos de captación y evitar pérdidas en el sistema.

El sistema de abastecimiento de Santibáñez de la Sierra está compuesto de una serie de captaciones de pozos, manantiales y veneros procedentes de la tubería mancomunada del pantano de Béjar. El agua discurre por conducciones y pozos de registro que se almacena en el depósito municipal y desde ahí, llega hasta el caso urbano.

“Modernizar las instalaciones del depósito municipal es la única manera de garantizar a los vecinos del municipio el mejor servicio de abastecimiento de agua”, concluyó la alcaldesa.