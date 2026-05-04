Una sentencia firme y varias investigaciones sitúan al Ayuntamiento de Membribe bajo el foco

Una sentencia firme del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Salamanca ha obligado al Ayuntamiento de Membribe a rectificar una de sus decisiones, en un contexto en el que su gestión también ha sido analizada por distintas instituciones de control.

El fallo judicial, dictado el 17 de marzo de 2026, estima el recurso de un vecino al que se le había denegado el aprovechamiento de un monte público.

El juez anuló la decisión municipal, reconoció su derecho y ordenó al Ayuntamiento adoptar las medidas necesarias para hacerlo efectivo, además de imponerle el pago de las costas.

La resolución es firme desde el 14 de abril, al no haber sido recurrida, y el consistorio está obligado a ejecutarla.

De forma paralela, el caso ha trascendido el ámbito judicial.

El Procurador del Común de Castilla y León ha admitido a trámite una queja relacionada con la gestión del coto de caza municipal, lo que ha dado lugar al inicio de actuaciones de investigación.

Además, la Autoridad Independiente en materia de corrupción de Castilla y León ha analizado diferentes aspectos de la gestión municipal y ha acordado remitir parte de la información al Consejo de Cuentas para su posible fiscalización.

Las propias actas municipales reflejan algunas de las decisiones que han generado debate. En el Pleno de 16 de julio de 2024 consta la condonación de una anualidad a la asociación de cazadores, reconociendo la alcaldesa durante la sesión que “tal vez fue un error”.

En otra sesión, celebrada el 26 de marzo de 2025, se recoge que varias empresas fueron invitadas a un proceso de adjudicación de obras, aunque finalmente solo una presentó oferta, resultando adjudicataria con importes superiores a los previstos inicialmente.

Por otro lado, y tal y como publicó Salamanca24horas, la denuncia relativa al pago de una cena navideña con fondos públicos ha sido archivada al no apreciarse responsabilidad contable.