Teatro, merienda par los mayores y ruta de las bodegas, Santibáñez de la Sierra abre sus fiestas patronales
La localidad celebrará San Agustín hasta el próximo 30 de agosto
Con el montaje de la plaza arrancaban los vecinos de Santibáñez de la Sierra los actos previos a sus fiestas patronales de San Agustín. Campeonatos de frontón, tute, mus o calva han compartido protagonismo estos días con la merienda de los mayores y actividades culturales.
El teatro de Bambalúa, con Frankistina abrió el programa cultural, que continuó con cine y con la música folk de Llares Folk. Unas fiestas para las que el pueblo ya está totalmente engalanado con cientos de paños y estandartes serranos en todas las calles de la localidad. Unas prefiestas se han completado con dos rutas, una para recorrer los lagares y las tumbas rupestres y otra para recorrer las bodegas de la localidad.
El taller de masterchef y los hinchables son las actividades programadas para este lunes y será este martes, 26 de agosto, cuando empiece la fiesta con la inauguración de las peñas y la merienda de las agrupaciones.
Las actividades se prolongarán hasta el sábado 30 de agosto y contarán con actos religiosos, coronación de reina y damas, pregón, bailes tradicionales, orquestas y festejos taurinos.
