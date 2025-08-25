Teatro, merienda par los mayores y ruta de las bodegas, Santibáñez de la Sierra abre sus fiestas patronales

Con el montaje de la plaza arrancaban los vecinos de Santibáñez de la Sierra los actos previos a sus fiestas patronales de San Agustín. Campeonatos de frontón, tute, mus o calva han compartido protagonismo estos días con la merienda de los mayores y actividades culturales.

El teatro de Bambalúa, con Frankistina abrió el programa cultural, que continuó con cine y con la música folk de Llares Folk. Unas fiestas para las que el pueblo ya está totalmente engalanado con cientos de paños y estandartes serranos en todas las calles de la localidad. Unas prefiestas se han completado con dos rutas, una para recorrer los lagares y las tumbas rupestres y otra para recorrer las bodegas de la localidad.

Santibañez de la Sierra musica folk 2

El taller de masterchef y los hinchables son las actividades programadas para este lunes y será este martes, 26 de agosto, cuando empiece la fiesta con la inauguración de las peñas y la merienda de las agrupaciones.

Las actividades se prolongarán hasta el sábado 30 de agosto y contarán con actos religiosos, coronación de reina y damas, pregón, bailes tradicionales, orquestas y festejos taurinos.