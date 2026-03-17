“Tiempo de bordadoras”, un homenaje a las maestras bordadoras de la Sierra de Francia llega a Mogarraz

El Centro de Interpretación del Bordado Popular Serrano de Mogarraz ha acogido la inauguración de la exposición “Tiempo de bordadoras. Bordado popular en la Sierra de Francia”, un proyecto cultural que rinde homenaje a las mujeres que han mantenido viva esta tradición a lo largo de generaciones. La exposición, promovida por la Asociación Red Arrayán de Cultura, Patrimonio y Medio Ambiente, pone en valor el papel de las bordadoras como portadoras de un patrimonio cultural inmaterial profundamente ligado a la identidad y a la memoria del territorio.

En el acto de inauguración intervinieron María Valdivielso, representante de Red Arrayán y coordinadora del proyecto; Soledad Álvarez, alcaldesa de Mogarraz; el alcalde de Miranda del Castañar, Manuel González; y la artista y antropóloga visual Rosa Gómez, autora de las obras fotográficas que componen la exposición.

Durante la presentación estuvieron presentes también varias de las maestras bordadoras protagonistas del proyecto, retratadas en la exposición y participantes en los registros audiovisuales realizados por Rosa Gómez, que documentan sus saberes, gestos y memoria. La inauguración se desarrolló en un ambiente especialmente emotivo. Como gesto de reconocimiento, se hizo entrega a las bordadoras presentes de una copia de sus retratos fotográficos, además del libro-catálogo de la exposición, una publicación que acompaña el proyecto e incluye textos de referencia vinculados a la memoria cultural y al mundo rural.

Tiempo de bordadoras, exposición Mogarraz (1)

El proyecto “Tiempo de bordadoras” combina fotografía contemporánea, documentación audiovisual y trabajo de investigación, con el objetivo de preservar y difundir el bordado popular serrano como una expresión cultural viva, transmitida históricamente a través de las mujeres. Las imágenes realizadas por Rosa Gómez, especialista en antropología visual, buscan mostrar no sólo la belleza técnica del bordado, sino también la dimensión humana y simbólica de las mujeres que han sostenido esta tradición a lo largo del tiempo.

La exposición forma parte de un proyecto itinerante que recorrerá diferentes municipios vinculados a esta tradición. Tras su paso por Mogarraz, la muestra podrá visitarse en La Alberca durante el mes de abril, continuará en Cepeda durante mayo y finalizará su recorrido en Miranda del Castañar en junio. Paralelamente, el proyecto también se presenta en otros espacios institucionales.