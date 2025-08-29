La tradición se hace más patente que nunca en las fiestas de Santibáñez de la Sierra

Procesión, ofertorio, danzas y festejos taurinos protagonizan los días grandes de las fiestas de San Agustín

Santibáñez de la sierra, fiestas de San Agustín 2025
Los vecinos de Santibáñez de la Sierra siguen inmersos en sus fiestas patronales en honor a San Agustín que concluirán este sábado con la recogida de los paños serranos que se han colocado por todo el pueblo y el desmontaje de la plaza.

La música y las tradiciones se han hecho más visibles con la tradicional procesión en honor al patrón y el ofertorio. Los trajes típicos, la música y las danzas muestran la esencia de una localidad que protege y cuida sus ritos y tradiciones y que estos días de fiesta son visibles en cada actividad.

Baile, orquestas y convite completaron el día del patrón y este viernes, los vecinos disfrutan de un amplio programa que arrancó a primera hora con la salida a la dehesa a buscar los toros para el espectáculo taurino que tendrá lugar a la partir de las siete de la tarde y que permitirá la lidia de dos novillos a cargo de Iván Abásolo. La última discoteca móvil de estas fiestas tendrá lugar la noche de este viernes.

