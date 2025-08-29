La tradición se hace más patente que nunca en las fiestas de Santibáñez de la Sierra

Los vecinos de Santibáñez de la Sierra siguen inmersos en sus fiestas patronales en honor a San Agustín que concluirán este sábado con la recogida de los paños serranos que se han colocado por todo el pueblo y el desmontaje de la plaza.

La música y las tradiciones se han hecho más visibles con la tradicional procesión en honor al patrón y el ofertorio. Los trajes típicos, la música y las danzas muestran la esencia de una localidad que protege y cuida sus ritos y tradiciones y que estos días de fiesta son visibles en cada actividad.

Santibáñez de la sierra, fiestas de San Agustín 2025

Baile, orquestas y convite completaron el día del patrón y este viernes, los vecinos disfrutan de un amplio programa que arrancó a primera hora con la salida a la dehesa a buscar los toros para el espectáculo taurino que tendrá lugar a la partir de las siete de la tarde y que permitirá la lidia de dos novillos a cargo de Iván Abásolo. La última discoteca móvil de estas fiestas tendrá lugar la noche de este viernes.