La tradición resurge en las fiestas del Cristo de San Esteban de la Sierra

Tradición y modernidad se unen hasta el próximo 15 de septiembre en San Esteban de la Sierra que celebra este fin de semana sus fiestas del Cristo. Unas celebraciones que cuentan con verbenas, festejos taurinos, comidas y actos tradicionales como el ofertorio en el que no faltan los danzantes con los trajes típicos de la localidad.

Unas celebraciones que este año han encontrado voluntarios para participar en todo, desde el pregonero a la reina y las damas y los mayordomos, como reconoce el alcalde Antonio Labrador. Unas fiestas en las que no faltan los actos más tradicionales como la búsqueda del castillo (un castaño que se recoge en el monte), los bailes del grupo de paleo de la localidad, la quema del castillo y propuestas que se han mantenido generación tras generación.

Las actividades comienzan este viernes a lo grande con propuestas como los juegos populares, el concurso de limón serrano, la suelta de cabezudos o la reunión de peñas para la cena de confraternidad. También tendrá lugar la primera de las verbenas programadas, que será a cargo de la Orquesta Trío Timanfaya.

Las celebraciones continuarán durante todo el fin de semana con campeonatos de cartas, concurso de repique de campanas, coronación de la reina y las damas, la misa tradicional con el ofertorio, el certamen de tamborileros, así como los festejos taurinos. Unas fiestas que tendrán verbenas todas las noches hasta el lunes y en las que no faltarán los disfraces o los hinchables para los más pequeños.

Puedes consultar aquí el programa completo de las actividades con todas las horas para que no te pierdas nada.

Programa San Esteban de la Sierra

Unas fiestas para todos, como asegura el alcalde del municipio que intentan mantener la esencia de la tradición de una zona rica en ritos y patrimonio inmaterial. Un pueblo que mantiene una riqueza que les hace ser destino turístico, algo en lo que está trabajando el Ayuntamiento con un incremento de las propuestas turísticas como la ruta de los lagares. La feria de turismo, recorridos de senderismo o el centro de interpretación del aceite.

Un pueblo que dentro de poco contará con un proyecto destinado a los mayores con las viviendas en red. Un sistema qu permitirá que los mayores de 65 años permanezcan en el pueblo con atención personalizada continúa. “La idea es dar un servicio para la gente del municipio y atraer retornos de quienes ser fueron a vivir fuera. Empezamos con el programa “A gusto en casa” que ahora atiende a 14 personas, que fuimos pioneros con él y nuestra residencia es un centro comarcal de vida independiente. Es un paso intermedio entre estar en tu casa e ir a la residencia”, asegura el alcalde. Ya cuentan con solicitudes para ocupar las cuatro viviendas que se pondrán en marcha, con lo que la acogida ha sido muy buena.

El otro gran proyecto que tiene la localidad es la piscina municipal. “Es un proyecto histórico que va a mover mucho turismo y visitantes en el verano”, asegura el alcalde. Unas instalaciones para las que se ejecutará la cuarta y última fase y que permitirán dar un servicio muy demandado a los vecinos de la localidad.