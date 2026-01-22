La ubicación del punto limpio de La Alberca desata la indignación vecinal: “Habrá mucho tránsito de vehículos y la carretera tiene dos curvas muy peligrosas”

Los vecinos de la Urbanización Río la Llana, de La Alberca, se han puesto en pie de guerra por la instalación junto a las viviendas del nuevo punto limpio que dará servicio a la Mancomunidad Sierra de Francia. Aseguran que la cercanía con las viviendas y, sobre todo, la peligrosidad de la carretera de acceso a la urbanización son motivos suficientes para buscar otra ubicación para estas instalaciones que financia la Consejería de Medio Ambiente de la Junta y que ya tiene autorización ambiental.

El Ayuntamiento de La Alberca ha cedido los terrenos para la instalación de la infraestructura que dará servicio a La Alberca, San Miguel de Robledo, Las Casas del Conde, Cepeda, Garcibuey, Herguijuela de la Sierra, Madroñal, Miranda del Castañar, Mogarraz, Monforte de la Sierra, San Martín del Castañar, Sequeros, Sotoserrano, Valero y Villanueva del Conde.

Los vecinos ya han puesto pancartas contra la instalación y esgrimen que la vía de acceso a la urbanización es peligrosa ya que cuenta con dos curvas muy cerradas que “hacen que los coches tengan que acceder con mucho cuidado e incluso maniobrar” por lo que no entienden que se haya elegido esta ubicación “con el incremento de tráfico y camiones que supondrá para la zona”.

Las viviendas quedan a unos 12 metros de distancia de la instalación, por lo que aseguran que el impacto visual y auditivo será una constante molestia para los vecinos.

Ante esta situación, los afectados han convocado una reunión este sábado a partir de las 17.00 horas.

El proyecto de punto limpio

El proyecto publicado por la Junta de Castilla y León prevé su ubicación en las parcelas 45 y 47 del Polígono 10 de rústica del municipio de La Alberca. Con una superficie total de 4.576 m2, el proyecto fija en a una distancia del suelo urbano consolidado de La Alberca de 475 metros y colindante con el suelo urbano de la Urbanización Río La Llana. El punto limpio ocupará una superficie aproximada de 2.780 m2.

El proyecto contempla la instalación de ocho contenedores de 20m3 de capacidad para el almacenamiento de residuos voluminosos: plásticos no envases, metales, madera, restos de poda, residuos de construcción a base de yeso y para mezclados, muebles y enseres y colchones y somieres. Además, bajo las marquesinas del punto limpio se instalarán otras zonas de almacenamiento para residuos como aceites o grasas, pilas, baterías, aceites de automoción, residuos químicos, envases de sustancias peligrosas, envases metálicos o lámparas LED, así como residuos RAEE (monitores, aires acondicionados o componentes informáticos) También contará con una zona abierta con contenedores de envases, papel, vidrio y ropa.