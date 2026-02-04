Los vecinos de La Alberca recogen firmas para pedir la reubicación del punto limpio

Los vecinos de la urbanización Río la Llana de La Alberca continúan con su oposición a la ubicación del nuevo punto limpio de la Mancomunidad Sierra de Francia junto a la zona donde residen. Tras no tener respuesta de la Junta ni una solución por parte del Ayuntamiento de la localidad han iniciado las medidas de presión para exigir el cambio de ubicación del proyecto.

Hace unas horas han iniciado una recogida de firmas en la plataforma change.org. Bajo el título “Reubicar el nuevo punto limpio en La Alberca”, que puede encontrar en este enlace, aseguran que la ubicación actual genera problemas que van a afectar a la calidad de vida de las personas que viven en la zona ya que tendrá un impacto visual negativo, habrá ruidos constantes y se incrementará el tráfico en un área residencial generando peligro para los peatones.

Por todos estos motivos, piden que se busque una ubicación alternativa “que no perjudiquen la tranquilidad y el bienestar de los vecinos afectados” y piden diálogo con los residentes para “encontrar una solución que beneficie a todos”.