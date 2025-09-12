Aldeatejada abre un nuevo grupo de pilates con la instructora Sara Quevedo

El municipio de Aldeatejada contará con un nuevo grupo de Pilates a partir de este curso 2025-2026. Las clases estarán dirigidas por Sara Quevedo, instructora reconocida con más de 20 años de experiencia en esta disciplina.

Las sesiones se celebrarán en el Frontón Municipal los lunes y miércoles en horario de 21:00 a 21:45 horas, con una duración total de 45 minutos. El precio establecido es de 75 euros por trimestre, e incluye el acceso completo a la formación impartida.

Según se anuncia en la convocatoria, el objetivo de estas clases es promover el bienestar físico a través de la fuerza, la flexibilidad y la mejora general de la condición corporal. El método Pilates, basado en la combinación de ejercicios de respiración, control postural y fortalecimiento muscular, busca favorecer la salud y el equilibrio de los participantes.

La inscripción se encuentra abierta para todas aquellas personas interesadas en formar parte del grupo. Para recibir más información o formalizar la matrícula, los interesados pueden ponerse en contacto directamente con la instructora en el teléfono 648 752 878 o a través del correo electrónico saraquevedofrades@gmail.com.

Con esta iniciativa, Aldeatejada amplía su oferta de actividades deportivas dirigidas a la mejora del bienestar de sus vecinos.