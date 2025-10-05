Aldeatejada se adentra en la Edad Moderna y disfruta una jornada más de las Vísperas Nupciales

Aldeatejada vuelve a disfrutar de su mercado medieval por las Vísperas Nupciales

Aldeatejada vuelve a disfrutar de una jornada más de su mercado y de las Vísperas Nupciales. Un evento que ha congregado a cientos de personas durante este fin de semana, y que ha llevado a todo visitante hasta la Edad Moderna.

Desde las 12:00 horas, todo el mundo esperaba la llegada de María Manuela de Portugal, que iba a protagonizar la recreación histórica para ver de cerca los bailes renacentistas.

Una celebración que ha sumergido a los asistentes en el corazón del propio mercado y así disfrutar de una agradable mañana en compañía de amigos y familiares.

De este modo, Aldeatejada no se olvida de la historia ante una comitiva de nobles y obispos que llegaban al municipio para descansar y poder adentrarse para la boda. Un evento que muchas personas no han querido perderse y que se ha convertido en tradición en la provincia charra.