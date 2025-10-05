Aldeatejada se adentra en la Edad Moderna y disfruta una jornada más de las Vísperas Nupciales
Este domingo ha tenido lugar otra de las recreaciones tan esperadas en el municipio salmantino, que no se ha olvida de una de las tradiciones más asentadas en la provincia
Aldeatejada vuelve a disfrutar de una jornada más de su mercado y de las Vísperas Nupciales. Un evento que ha congregado a cientos de personas durante este fin de semana, y que ha llevado a todo visitante hasta la Edad Moderna.
Desde las 12:00 horas, todo el mundo esperaba la llegada de María Manuela de Portugal, que iba a protagonizar la recreación histórica para ver de cerca los bailes renacentistas.
Una celebración que ha sumergido a los asistentes en el corazón del propio mercado y así disfrutar de una agradable mañana en compañía de amigos y familiares.
De este modo, Aldeatejada no se olvida de la historia ante una comitiva de nobles y obispos que llegaban al municipio para descansar y poder adentrarse para la boda. Un evento que muchas personas no han querido perderse y que se ha convertido en tradición en la provincia charra.
