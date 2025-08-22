Aldeatejada celebra su II Marcha Nocturna combinando deporte, convivencia y tradición

El Ayuntamiento de Aldeatejada organiza el próximo martes 26 de agosto la segunda edición de la Marcha Nocturna, una actividad que, tras el gran éxito del pasado año, regresa para ofrecer a vecinos y visitantes una experiencia deportiva y de convivencia bajo las estrellas.

La salida tendrá lugar a las 21:30 horas desde la calle Extremadura, junto a las casetas del antiguo colegio. El itinerario recorrerá un total de ocho kilómetros en dirección a Miranda de Azán, con regreso al punto de partida. Al finalizar, todos los participantes podrán reponer fuerzas con una chocolatada acompañada de churros, pensada para compartir un momento festivo tras el esfuerzo.

La concejala Soraya San Juan ha destacado la buena acogida de la primera edición, que reunió a más de 200 personas, y ha subrayado el interés del consistorio en repetir: “Durante el verano tratamos de programar actividades variadas para que los vecinos que permanecen en el pueblo tengan alternativas de ocio atractivas, sin necesidad de desplazarse a otros municipios”.

La iniciativa combina deporte, convivencia y tradición, consolidándose como una de las propuestas estivales más esperadas en Aldeatejada.