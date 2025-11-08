Las antiguas escuelas de San Pedro de Rozados acogen las III Jornadas Técnicas de 'Dehesas con Futuro'

Más de cuarenta personas han aprticipado en la jornada técnica 'Entorno, conservación y aprovechamiento', dentro del ciclo 'Dehesas con Futuro', organizada por los Grupos de Acción Local ADEZOS (Asociación para el Desarrollo del Oeste Salmantino), ADRECAG (Asociación para el Desarrollo de las Comarcas del Campo Charro, Alba de Tormes y Guijuelo) y ADECOCIR (Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Ciudad Rodrigo), con la colaboración del Ayuntamiento de San Pedro de Rozados.

El encuentro, celebrado en las antiguas escuelas de San Pedro de Rozados, ha reunido a profesionales, propietarios y técnicos interesados en la conservación y el aprovechamiento sostenible de la dehesa.

La jornada ha sido inaugurada a las 9:45 horas y ha comenzado con la ponencia 'Biohacking, una solución a los problemas de la dehesa', a cargo de Mari Carmen de la Iglesia, de Aurelian Biotech, quien explicó cómo la biotecnología puede ofrecer nuevas herramientas para mejorar la salud y resiliencia de estos ecosistemas.

A continuación, José María Gómez Martín, agente medioambiental de la Junta de Castilla y León, ha abordado la 'Prevención y gestión de incendios forestales', destacando la importancia de la planificación, la vigilancia y las actuaciones preventivas para proteger la dehesa frente a los incendios.

Tras una pausa para el café, la sesión ha continuado con Alfonso Jiménez Rodríguez-Vila, presidente de Cascajares, quien presentó la ponencia 'Alternativas en el uso de la dehesa: el proyecto Cascajares', un ejemplo de diversificación sostenible que combina la producción agroganadera con la conservación ambiental.

Antes de finalizar, se ha realizado un sorteo de 10 batefuegos entre los asistentes, como reconocimiento a la participación y compromiso con la gestión sostenible del territorio.

La jornada ha concluido con una visita a la Finca Aldealgordo, donde los asistentes han podido conocer de primera mano ejemplos prácticos de buenas prácticas en manejo y conservación de la dehesa y, de manera concreta, el proyecto de cría de pavos ibéricos de Cascajares.

Estas jornadas forman parte del ciclo 'Dehesas con Futuro', impulsado por los Grupos de Acción Local de Salamanca, dentro del convenio de colaboración destinado a la promoción, conservación y desarrollo sostenible del entorno rural.