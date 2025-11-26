La Asociación de Mujeres de Juzbado fecha el día 30 para conmemorar el Día contra la Violencia de Género

Aunque el Día Internacional contra la Violencia de Género se celebra cada 25 de noviembre, la lucha y la concienciación deben ser continuas. Por ello, la Asociación de Mujeres de Juzbado, en colaboración con el Ayuntamiento (a través del CEAS de Ledesma), ha organizado un acto de conmemoración que se celebrará el próximo domingo 30 de noviembre.

La iniciativa busca reafirmar el compromiso con la igualdad, el respeto y los derechos humanos, con una especial atención a la realidad de las sociedades rurales, donde la visibilización de esta problemática es crucial para romper el silencio y reforzar las redes de apoyo.

El evento central de la jornada será el concierto titulado “No solo musas”, a cargo de la artista Silvia San Juan, a partir de las 18:30 horas en el Salón de actos del Ayuntamiento.

El repertorio de San Juan se centrará en canciones compuestas y cantadas por mujeres, utilizando la música como una herramienta poderosa para la sensibilización y la construcción de comunidades más seguras, solidarias y comprometidas con la dignidad. Antes del concierto, se procederá a la lectura de un manifiesto para recordar la urgente necesidad de erradicar todas las formas de violencia que sufren mujeres y niñas en el mundo.

Silvia San Juan es musicóloga, guitarrista y cantautora, una formación que se refleja en su música, que conjuga profundidad intelectual con sensibilidad emocional.

La Asociación de Mujeres de Juzbado invita a toda la comunidad a participar en este acto, subrayando que la sensibilización, la educación y la prevención son esenciales para avanzar hacia una convivencia libre de violencia y discriminación.