La Asociación Virgen de Sacedón entrega 150 kilos de comida al Banco de Alimentos

La Asociación Cultural Virgen de Sacedón ha entregado los alimentos recogidos durante su campaña solidaria navideña. Bajo el lema “Disfruta de la Navidad compartiendo”, la asociación, ha recogido todo tipo de productos en la iglesia parroquial durante el tiempo que ha durado la exposición del Belén solidario.

En total han sido 150 los kilos de alimentos entregados por el presidente de la asociación, Benjamín Gurrionero, en una actividad que se repite cada año y que cada año cuenta con gran acogida por parte de los vecinos de la pequeña localidad. El presidente del Banco de Alimentos de Salamanca, Godofredo García y Julián Lanzarote, de la Junta directiva, han sido los encargados de recepcionar los productos que se entregarán a familias necesitadas.