Los bomberos de Ledesma serán los pregoneros del Corpus

El Ayuntamiento de Ledesma ha anunciado un pregón muy especial para sus fiestas del Corpus de este año. Serán los integrantes de la Asociación de Bomberos de Ledesma, voluntarios que trabajan en la extinción de incendios quienes den lectura al pregón tan esperado por los vecinos de la villa.

Un pregón que para el Ayuntamiento será de los que se escuchan y se sienten y que comenzará con “historia, con entrega y con gratitud”. Aseguran que ellos siempre están cuando más falta hacen y destacan de su labor que llevan más de treinta años “cuidando de esta tierra y de toda su comarca, llegando donde otros no llegan, protegiendo pueblos, recorriendo carreteras, campos y hasta las aguas del Tormes para salvar vidas”.

Por su ejemplo y por su servicio a la localidad y a toda la comarca, el pueblo les ha querido homenajear con la lectura de este pregón, para reconocer su trayectoria, los difíciles inicios cuando apenas había medios técnicos , por quieres les han llevado hasta la actualidad y por quienes ya no están.

El pregón en Ledesma es un acto cargado de solemnidad y boato, que abre las fiestas de la localidad y se celebra en la emblemática fortaleza.