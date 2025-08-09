Carbajosa de la Sagrada inaugura su III Mercado Medieval

Un año más, el municipio de Carbajosa de la Sagrada celebra su Mercado Medieval. En esta ocasión, se trata de su tercera edición.

Se ha inagurado en la mañana de este sábado 9 de agosto y estará disponible hasta el domingo, con horario ambos días de 11:00 a 14:30 horas y de 18:00 a 00:00 horas.

En este mercado, además de poder pasear entre sus 35 puestos para adquirir alguna pieza irrepetible, también los más pequeños de la casa disfrutarán de diferentes juegos.