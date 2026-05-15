El certamen de pintura rápida de Valdelosa llenará de color y ambiente la localidad este sábado

Valdelosa acogerá este sábado la tercera edición del Certamen de Pintura Rápida “El Alcornocal” de la localidad que reunirá a artistas para captar los rincones más especiales de la localidad. El encuentro, organizado por el Ayuntamiento de Valdelosa, La Asociación Aspar “La Besana” y la Facultad de Bellas Artes de Salamanca, reunirá desde las 9 de la mañana a las cuatro de la tarde a todo tipo de artistas que buscarán el rincón preferido para pintar.

El tema es Valdelosa y la obra tendrá que reflejar su paisaje natural, urbano, tradiciones, cultura, etc. tal y como recogen las bases. La elección de la técnica y corriente estética será libre, y cada artista sólo podrá participar con una obra. La ubicación elegida por cada artista será de su libre elección y siempre dentro del término municipal de Valdelosa.

A partir de la 18.00 horas tendrá lugar el fallo del jurado y la exposición de las obras comenzará después. Los ganadores tendrán premios de 1.000 euros para el primero, 500 para el segundo, 300 para el tercero, así como 200 euros para la mención especial.

Por otra parte, habrá un encuentro de pintura infantil para incentivar la pintura entre los niños y niñas de hasta 12 años, el Ayuntamiento dispondrá de medios y materiales (mesas, sillas, pinturas, papel, etc.) hasta las 13:30h en la Plaza Mayor del municipio para que los más pequeños puedan explorar su creatividad al aire libre. Cada niño o niña deberá estar supervisado por un progenitor o por la persona responsable de los mismos