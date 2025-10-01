El cine rural regresa a Ledesma

El Festival Internacional de Cine Villa de Ledesma (FICVL) celebra su II edición del 2 al 4 de octubre, acercando el cine contemporáneo al entorno rural y resaltando el valor patrimonial de esta villa histórica en el norte salmantino. Durante tres días, el festival ofrecerá una programación con visionados de cortometrajes y largometrajes, tanto de ficción como documentales, alineados con la temática del certamen. El festival da visibilidad a producciones que exploran géneros como acción, thriller, aventura y no ficción comprometida.

El evento no se limitará solo al cine: incluirá talleres y conferencias con referentes del sector, con un enfoque accesible para públicos de distintas edades y perfiles. El sábado 4 el zamorano Diego Turrión explorará el poder invisible de las bandas sonoras. También el sábado, Ángel Plana, director de la primera Escuela de Especialistas de España abordará la situación de la profesión, qué papel juega en el mundo audiovisual y su relación con los actores.

La clausura estará marcada por una gala de premios donde se reconocerán los trabajos destacados seleccionados durante el festival. El maestro de ceremonias será Luis Larrodera.

Ledesma, escenario con historia

La elección de Ledesma como sede no es casual: declarada Conjunto Histórico Artístico, su patrimonio arquitectónico e histórico le aporta un carácter singular que complementa la experiencia cinematográfica. En 2018 fue reconocida como uno de los pueblos más bonitos de España, reforzando su atractivo como emplazamiento cultural.

El festival está organizado por las productoras audiovisuales Fuera de Plano y VisualQuality Studio, ambas de Castilla y León, con el apoyo y la colaboración de varias instituciones y entidades locales y sectoriales.