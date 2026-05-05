Conocer las plantas comestibles que crecen junto al Tormes

Cardillo, maruja, ajenjera, cardo mariano, higo, llantén, ombligo de venus son solo algunas de las plantas silvestres comestibles que se pueden encontrar en el entorno del Tormes. Plantas que utilizaban nuestros abuelos y que han caído en desuso por desconocimiento. Ahora, una exposición muestra qué plantas tienen uso culinario y se pueden encontrar en las zonas de ribera bajo el título “Plantas silvestres comestibles: del campo al plato".

El Centro Botánico de Juzbado es el lugar elegido para la muestra que consta de varios carteles e infografías creados por la Fundación Tormes. En ellos, se muestran datos de las plantas que han utilizado numerosas generaciones antes que nosotros y que ahora han caído en el olvido.

Son más de sesenta las especies de plantas del territorio del río Tormes que se pueden utilizar en la cocina. Durante los dos últimos años la Fundación ha estado investigando y recopilando estos usos heredados de generación tras generación, en poblaciones como Juzbado, Almenara de Tormes, Valverdón o Ledesma. Una investigación cuenta con la financiación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La visita se puede realizar durante sábados y domingos, de 11:00 a 14:00, o con llamada previa si es durante otros días.