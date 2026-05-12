El cuadro único que estrena una iglesia de la provincia de Salamanca

La iglesia parroquial San Miguel Arcángel de Monterrubio de la Sierra tiene una nueva obra de arte en sus muros, “El Descendimiento”, una pintura realizada por el artista Guillermo Otero Cabrera y que ha otorgado al centro litúrgico como préstamo y así ser visualizada por los habitantes del pueblo y todo visitante que quiera acercarse.

A la cita han acudido numeros vecinos y vecinas de la localidad salmantina, entre los que se encontraban su alcalde, Agustín Martín; su cura párroco, Manuel Abad; el presidente de la Asociación Cultural Virgen de Sacedón, Benjamín Gurrionero; y miembros de la gestión de Patrimonio de Salamanca y del director del Museo Diocesano, Tomás Gil.

“El Descendimiento”, una pintura realizada por el autor Guillermo Otero Cabrera

Guillermo Otero Cabrera nació en Ponferrada en 2002, cursando sus estudios en la Facultad de Bellas Artes de Salamanca y Sevilla, especializándose en el arte sacro realizando múltiples exposiciones.

En el caso de “El Descendimiento”, es una obra realizada en un lienzo sobre óleo de grandes dimensiones, representando el momento en el que Cristo descendería de la Cruz, un trabajo que realizó, además, a modo de Trabajo de Fin de Grado.

Del mismo modo, los habitantes de Monterrubio de la Sierra han agradecido el gran gesto del artista, quienes han explicado que “estamos muy agradecidos, deseándole muchos éxitos en su vida profesional”.