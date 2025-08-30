Denuncian un acto vandálico en las nuevas pistas de pádel de Ledesma

La localidad de Ledesma ha amanecido con una imagen de decepción y dolor, después de que uno de los cristales de la nueva pista de pádel, aún sin inaugurar oficialmente, fuera destrozado por un acto de vandalismo.

A pesar de no estar finalizada, el Ayuntamiento había decidido abrir la pista de manera gratuita para que los vecinos pudieran disfrutarla de forma anticipada. Este gesto de confianza y buena voluntad ha sido respondido con la rotura del cristal, un daño que, según el consistorio, no solo afecta a la infraestructura, sino también a la ilusión de un espacio pensado para el encuentro y disfrute de toda la comunidad.

Desde el Ayuntamiento de Ledesma han hecho un llamamiento a la concienciación ciudadana, recordando que "las instalaciones públicas son de todos, y cuidarlas es también responsabilidad de todos".

El consistorio ha subrayado que no se puede permitir que la acción de unos pocos dañe lo que tanto esfuerzo ha costado construir, y ha instado a los vecinos a proteger y respetar el patrimonio del municipio.