Denuncian un acto vandálico en las nuevas pistas de pádel de Ledesma
A pesar de no estar finalizada, el Ayuntamiento había decidido abrir la pista de manera gratuita para que los vecinos pudieran disfrutarla de forma anticipada
La localidad de Ledesma ha amanecido con una imagen de decepción y dolor, después de que uno de los cristales de la nueva pista de pádel, aún sin inaugurar oficialmente, fuera destrozado por un acto de vandalismo.
A pesar de no estar finalizada, el Ayuntamiento había decidido abrir la pista de manera gratuita para que los vecinos pudieran disfrutarla de forma anticipada. Este gesto de confianza y buena voluntad ha sido respondido con la rotura del cristal, un daño que, según el consistorio, no solo afecta a la infraestructura, sino también a la ilusión de un espacio pensado para el encuentro y disfrute de toda la comunidad.
Desde el Ayuntamiento de Ledesma han hecho un llamamiento a la concienciación ciudadana, recordando que "las instalaciones públicas son de todos, y cuidarlas es también responsabilidad de todos".
El consistorio ha subrayado que no se puede permitir que la acción de unos pocos dañe lo que tanto esfuerzo ha costado construir, y ha instado a los vecinos a proteger y respetar el patrimonio del municipio.
