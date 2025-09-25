Disfraces, concursos, catas y mucha diversión, Juzbado celebra San Miguel este fin de semana

Desde el viernes los vecinos y visitantes de Juzbado disfrutarán de sus fiestas patronales en honor a San Miguel con un intenso programa de actividades pensadas para que disfruten todas las edades. Así, el arranque de las fiestas tendrá aires gastronómicos con el concurso de tortillas, postres, pinchos y bebedizos. Una manera de premiar las propuestas más ricas y a la vez compartir un momento de asueto entre todos los vecinos del municipio. Por la tarde tendrá lugar el pregón de fiestas que darán dos vecinos del municipio, Faustino Iglesias y Rosa María Borrego. Tras el nombramiento de rey y reina de las fiestas y el lanzamiento del chupinazo llegará el desfile de disfraces.

El sábado por su parte tendrá lugar un encuentro familiar de juegos de mesa, una cata de cervezas, deporte, el festival hispano luso y por la noche, verbena. En esta jornada además tendrán dos de los actos más señalados, la inauguración de nuevas placas en las calles y la presentación de un libro sobre la localidad.

El domingo las actividades incluirán hinchables para los niños, la feria de Minerales y la Feria Local con productos artesanos y de alimentación, la paella popular, juegos tradicionales y la actuación de Salamenco. En esta jornada además habrá puertas abiertas en el Museo de la Falla y en el Centro Botánico. Las celebraciones concluirán el lunes con la misa y procesión en honor a San Miguel, un partido de pelota a mano y una chocolatada.

Puedes consultar aquí el programa completo.