Doñinos inaugura las fiestas de San Marcos 2026 con un pregón centrado en la visibilidad de las enfermedades raras

Las fiestas patronales de San Marcos 2026 en Doñinos han arrancado oficialmente este jueves con el tradicional pregón desde el balcón del Ayuntamiento. El acto ha estado protagonizado este año por la asociación de enfermedades raras de Castilla y León, AERSCYL, invitada por el consistorio para dar inicio a las celebraciones con un mensaje de sensibilización e inclusión.

El alcalde, Agustín Rodríguez, ha abierto el acto dando la bienvenida a vecinos y visitantes y ha destacado el carácter especial de esta edición. En su intervención, ha subrayado que la elección de los pregoneros ha respondido a la voluntad de rendir homenaje “a la fuerza, la superación y la lucha de las familias que conviven con enfermedades raras”.

Asimismo, se ha puesto en valor la importancia de la comunidad en el acompañamiento a las personas afectadas, refiriendo que la labor que desempeña la asociación se centra en ofrecer apoyo a las familias, dar visibilidad a estas patologías y promover la investigación, además de fomentar la colaboración con instituciones y profesionales.

También se ha destacado el papel de los entornos locales en la sensibilización social, señalando que “la visibilización no solo ha ocurrido en grandes escenarios, sino también en espacios cotidianos como un pueblo o sus fiestas”. En este sentido, han incidido en la necesidad de seguir construyendo una sociedad inclusiva donde todas las personas tengan su espacio.

Pregón de fiestas en Doñinos | Mateo G.J.

El acto ha incluido el testimonio de Vanessa, vecina de Doñinos y miembro de la asociación, quien ha intervenido como madre de un menor con una enfermedad rara. Durante su intervención, ha agradecido el apoyo recibido por parte del municipio y ha destacado la importancia de la red social en el día a día de las familias afectadas. También ha mencionado a varios menores del municipio vinculados a la asociación, poniendo rostro a esta realidad.

El pregón ha concluido con un mensaje de agradecimiento a la población y un llamamiento a mantener el espíritu solidario del municipio. Tras el acto, se ha dado por inaugurado oficialmente el programa festivo de San Marcos, que se desarrollará durante los próximos días con actividades culturales, sociales y lúdicas para todos los públicos.