Entorno, conservación y aprovechamiento, en las Jornadas "Dehesas con Futuro" de San Pedro de Rozados

Los Grupos de Acción Local ADRECAG (Asociación para el desarrollo de las comarcas del Campo Charro, Alba de Tormes y Guijuelo), ADEZOS (Asociación para el Desarrollo del Oeste Salmantino) y ADECOCIR (Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Ciudad Rodrigo) organizan una nueva jornada técnica dentro del tercer ciclo “Dehesas con Futuro”, que busca poner en valor este ecosistema singular y promover su conservación y aprovechamiento sostenible. El encuentro se celebrará el viernes 7 de noviembre en las Antiguas Escuelas de San Pedro de Rozados (Carretera Verdes, 5), bajo el título “Entorno, conservación y aprovechamiento”.

Durante la mañana se abordarán temas clave como la innovación biotecnológica aplicada a la dehesa, la prevención de incendios forestales o las alternativas productivas sostenibles.

El programa incluye ponencias a cargo de especialistas como Mari Carmen de la Iglesia (Aurelian Biotech), quien presentará “Biohacking, una solución a los problemas de la dehesa”, y José María Gómez Martín, Agente Medioambiental de la Junta de Castilla y León, que expondrá sobre la “Prevención y gestión de incendios forestales”.

A continuación, Alfonso Jiménez Rodríguez-Vila, presidente de Cascajares, presentará el proyecto “Alternativas en el uso de la dehesa: el proyecto Cascajares”, un modelo pionero de aprovechamiento responsable que combina la conservación ambiental con la producción sostenible.

Seguidamente se procederá al sorteo de 10 batefuegos entre los asistentes, una iniciativa destinada a fomentar la prevención y la implicación ciudadana frente a los incendios rurales.

La sesión concluirá con una visita a la Finca Aldealgordo, propiedad de Cascajares, donde los participantes podrán conocer in situ las experiencias descritas en la ponencia anterior, entre ellas la cría de pavos de raza ibérica en régimen extensivo dentro de la dehesa salmantina, un ejemplo de diversificación y aprovechamiento compatible con la conservación de este ecosistema. La jornada es gratuita y abierta al público. Este proyecto cuenta con la financiación de la Diputación de Salamanca, dentro del convenio de colaboración con los Grupos de Acción Local de la provincia.