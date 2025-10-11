Éxito absoluto en la segunda edición de la Feria de las Rosquillas de Ledesma

Soho Ledesma ha inaugurado en la mañana de este sábado la segunda edición de su Feria de las Rosquillas, una iniciativa dedicada a potenciar el producto más emblemático de la localidad: las Rosquillas de Ledesma. El evento no solo rinde homenaje al dulce local, sino que también reúne diferentes variedades de este postre procedentes de diversos puntos de España.

Un paraíso de rosquillas de todo el país

La feria cuenta con la participación activa de las dos fábricas más importantes de la localidad, Pastelería La Villa y Confitería Genaro, que acercan a los visitantes su repostería tradicional. Además de las clásicas Rosquillas de Ledesma, ofrecen variantes con sabores como anís, aguardiente o limón.

Segunda edición de la Feria de las Rosquillas de Ledesma

En total, la feria ha puesto a la venta más de 20 tipos diferentes de rosquillas, procedentes de fábricas y pastelerías de provincias como Salamanca, Valladolid, Alba de Tormes, Cuenca, Zaragoza, León y Pontevedra. Esta diversidad convierte el Soho Ledesma en un escaparate único de la repostería tradicional española.

Talleres y concierto para completar la jornada

El programa de actividades complementarias incluye talleres prácticos para aprender a elaborar las auténticas Rosquillas de Ledesma, atrayendo a numerosos interesados en conocer el secreto de su receta tradicional. La jornada inaugural concluyó con un concierto celebrado a las 21:00 horas en el teatro del Soho.

La Feria de las Rosquillas continuará este domingo con talleres y venta de productos en Soho Ledesma, en horario de 12:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.