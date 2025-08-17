Éxito rotundo en la paella popular en Valdelosa con cientos de personas

Valdelosa vivió este fin de semana, y más en concreto este domingo, 17 de agosto, una de sus citas más esperadas dentro del calendario festivo: la tradicional paella popular. El evento tuvo lugar a las 15:00 horas en la plaza del municipio y congregó a cientos de personas, entre vecinos, familiares y visitantes llegados desde localidades cercanas.

El aroma del arroz comenzó a sentirse desde primeras horas del mediodía, cuando los cocineros y voluntarios encendieron los fogones para preparar una de las paellas más multitudinarias de los últimos años. Grandes paelleras, cucharones en mano y un ambiente de expectación acompañaron la elaboración del plato, que se convirtió en protagonista indiscutible de la jornada.

La organización destacó la alta participación, señalando que este tipo de encuentros refuerzan la identidad local y fomentan la convivencia entre generaciones. Familias enteras se reunieron en largas mesas compartidas, donde no faltaron las risas, los brindis y los comentarios sobre lo sabroso del arroz, que se agotó en apenas unos minutos tras servirse.