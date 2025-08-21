Éxito del Torneo Interprovincial de Verano de Sardón de los Frailes: Salamanca, Zamora y Valladolid se lucen en la cancha

El Torneo Interprovincial de Fútbol Sala volvió a brillar este verano con una edición que superó todas las expectativas. Participaron 10 equipos de Salamanca, Zamora y Valladolid, quienes ofrecieron una jornada intensa desde primera hora de la mañana hasta el final de la tarde, atrayendo a jugadores, familiares y aficionados que disfrutaron de un ambiente festivo y competitivo.

La gran acogida del torneo hizo que las inscripciones se cerraran antes de lo previsto, reflejando el creciente interés por las competiciones regionales que combinan rivalidad deportiva y convivencia entre provincias. Cada encuentro estuvo marcado por la emoción y la calidad de las jugadas, manteniendo al público pendiente hasta el último minuto y demostrando un notable espíritu de compañerismo y respeto dentro y fuera de la pista.

La fase final estuvo llena de tensión y espectáculo. En las semifinales, Los Pupilos de Alberto se enfrentaron a Sardón FS, mientras que Zulimaplac FS jugó contra Monleras FS. La gran final enfrentó a Los Pupilos de Alberto (Salamanca) y Zulimaplac FS (Zamora), con victoria para el equipo salmantino por 2-1 gracias a dos goles de auténtica calidad.

Además, la Bota de Oro tuvo que ser compartida tras un empate a seis goles entre Adrián Herrero Sánchez (Los Pupilos de Alberto) y Óscar García Vicente (Sardón de los Frailes), quienes se destacaron como figuras clave de sus equipos durante todo el torneo.

Con esta edición, el Torneo Interprovincial de Verano se consolida como una cita ineludible del calendario estival, y los organizadores ya trabajan para que la próxima edición reúna a más equipos y aficionados, asegurando otro verano lleno de fútbol sala, emoción y camaradería.