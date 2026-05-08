Gastronomía con historia: la Plaza de la Fortaleza de Ledesma se prepara para su Feria Alimentaria y Artesana

Los mejores productos de la cocina salmantina y la artesanía más variada volverán a darse cita en la Plaza de la Fortaleza de Ledesma con motivo de la 18 edición de su Feria Alimentaria y Muestra Artesana, que este año se celebrará el fin de semana del 16 y 17 de mayo.

Demostraciones en vivo de los distintos artesanos, cocina en directo con la chef Sara Cámara, animación infantil y mucho ambiente conforman el programa de este evento que abrirá sus puestos los dos días en un lugar emblemático para la localidad.

Así, el sábado la feria arrancará a las 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 21.00 horas. Está previsto un taller de Cocina en Vivo a las 18.30 y un espectáculo itinerante de magia a partir de las 19.30 horas de la tarde. Además, de 17.30 a 19.30 horas habrá animación infantil con el taller 'Atrapasueños'.

Por su parte, el domingo, la feria abrirá de 11.00 a 14.30 y de 17.00 a 20.30 horas. El show de Cocina en vivo tendrá lugar a las 13.00 horas y a las 18.30 horas, con dos pases a cargo de la chef y la animación infantil de 12.30 a 14.30 horas con el taller 'Piedras con voz'.