Huevos rotos y autos locos para celebrar el sábado de fiestas en Rollán

Rollán, que también se encuentra en fiesta este fin de semana celebrando San Lorenzo, ha ofrecido este sábado a sus vecinos una degustación de un plato muy típico de la gastronomía española: huevos rotos. Esta comida popular ha tenido lugar en el epicentro del municipio, su plaza mayor, y ha sido la actividad que ha dadado paso a su segundo Concurso de Autos-locos.

Auto locos y reparto de huevos rotos en las fiestas de San Lorenzo en Rollán

Esta actividad de los autos-locos se ha retrasado media hora debido a las altas temperaturas, dando inicio a las 17:30 horas finalmente, donde la plaza de la iglesia y el caño chico del pueblo han sido los principales testigos, a parte del público asistente, de unas bonitas y sobre todo muy graciosas carreras de su gente, con disfraces tan peculiares como una pareja sentada en un sofá junto con la mesa camilla, típica en la casa de los abuelos, con la colada tendida detrás. Sin duda, este ha sido uno de los disfraces que más ha llamado la atención, aunque también se han visto otros también muy trabajados con temáticas del mar o la piscina.

Autos locos en Rollán | Belén Hurtado

La presencia del público también ha sido destacada, con un importante mérito ante este calor sofocante, con temperaturas muy calurosas con las que solamente apatece un baño en una zona de agua o quedarse al fresquito del aire acondicionado.