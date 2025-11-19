Intensa programación de Navidad en Rollán: búsqueda del Grinch, talleres y belén viviente

Su famosa búsqueda del Grinch, talleres navideños, encendido, belén viviente, catas, campamento para los días sin cole, visita de los reyes magos… Rollán se ha volcado con esta Navidad y ha preparado un ambicioso programa de actividades para que todos los vecinos disfruten.

Las actividades comenzarán este 1 de diciembre y se prolongarán hasta la noche de reyes. Con su divertida actividad que trae a todos los vecinos de cabeza buscando al grinch escondido por el pueblo arranca esta programación que tiene uno de sus momentos estelares en el belén viviente. Este tendrá lugar el día 13 de diciembre de 12.00 a 13.30 y de 15.00 a 18.00 horas. Además, habrá un concierto navideño, talleres de temática navideña, una cata de cervezas, la visita de papa Noel y los Reyes y una recogida de alimentos a favor de la Asociación Madreselva.

Puedes consultar aquí el programa completo.