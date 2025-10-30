La Junta anuncia la ejecución de la estación depuradora de Martín de Yeltes

La Junta de Castilla y León ha anunciado que llevará a cabo la construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Martín de Yeltes, con una inversión de 762.267 euros. La actuación está enmarcada en el conjunto de actuaciones hidráulicas que va a ejecutar la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (SOMACYL) en las provincias de León, Salamanca y Zamora, con una inversión total de 8.433.699 euros.

Esta actuación permitirá optimizar el tratamiento de aguas residuales y mejorar la calidad ambiental del entorno, en el marco del Programa de Depuración para municipios de entre 500 y 2.000 habitantes-equivalentes, que busca dotar a las localidades rurales de sistemas de depuración eficientes y sostenibles.

Dentro de las actuaciones de depuración de la Junta de Castilla y León, la previsión en Salamanca es de 130 depuradoras por 17,9 millones de euros (Programa 0 a 500 habitantes equivalentes), y 34 depuradoras por 21,1 millones de euros (Programa 500 a 2000 habitantes equivalentes).

En lo que se refiere a la renovación de redes y digitalización, se han seleccionado 25 núcleos de población, destacando por número de habitantes Pelabravo, La Fuente de San Esteban o Calvarrasa de Abajo entre otros, encontrándose todos los proyectos en redacción, con una inversión estimada de 14 millones de euros.

El total de las inversiones ejecutadas por el SOMACYL en las tres provicnias beneficiará a una población de 34.654 habitantes-equivalentes y se financiarán conjuntamente por la Junta de Castilla y León (que aporta el 40 %), las diputaciones provinciales (otro 40 %) y los ayuntamientos (20 %). Una vez finalizadas las obras, SOMACYL asumirá la explotación y mantenimiento durante 25 años, garantizando la eficiencia, la continuidad del servicio y la sostenibilidad de las infraestructuras.

Las actuaciones se enmarcan en los Programas de Depuración y de Renovación y Digitalización de Redes, que la Junta desarrolla junto con las administraciones locales con el objetivo de modernizar las infraestructuras del ciclo integral del agua y asegurar una gestión eficiente de los recursos hídricos en el medio rural