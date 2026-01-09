Juzbado edita un libro sobre su historia a través de documentos originales

El Ayuntamiento de Juzbado ha editado la segunda edición de la publicación Juzbado a través de los archivos, un trabajo de investigación histórica y documental que reconstruye, desde la Antigüedad hasta el siglo XX, el pasado del municipio con rigor académico y clara vocación divulgativa.

La obra ha sido elaborada a partir de fuentes archivísticas originales por la documentalista María Ballesteros González y el canónigo archivero Casimiro Muñoz Martín, con la idea, coordinación y edición de Jerónimo Jablonski García, técnico de desarrollo local del Ayuntamiento de Juzbado e impulsor del proyecto. El libro cuenta con el prólogo del catedrático jubilado Valentín Cabero Diéguez, la presentación del alcalde Fernando Rubio de la Iglesia, la colaboración de Mamen Hernández Martín en los anexos y las aportaciones gráficas del profesor jubilado Ignacio Izquierdo Misiego.

La publicación ha sido promovida íntegramente por el Ayuntamiento de Juzbado y su Oficina de Desarrollo Local, desde donde se impulsan iniciativas orientadas a la investigación, la conservación y la difusión del patrimonio histórico local. Se trata de una edición exclusivamente municipal, bajo el sello “Iusivadum”, concebida como un bien cultural de acceso público y gratuito.

El libro sitúa los orígenes de Juzbado en la repoblación del valle del Tormes durante el siglo X, en el contexto del Reino de León, y analiza las primeras referencias documentales al topónimo —entre Gisvado e Iusivado— y su evolución histórica. A lo largo de sus páginas se estudian la organización social y económica del municipio, la vida cotidiana de sus vecinos, el peso del Antiguo Régimen, las estructuras de poder nobiliarias y eclesiásticas, así como los usos tradicionales del territorio, la gestión del agua y la energía del río Tormes y la pervivencia de los topónimos que conforman el paisaje cultural y la memoria colectiva de Juzbado.

La obra se estructura en cuatro grandes apartados —los orígenes de Juzbado, los vecinos a lo largo del tiempo, la parroquia de San Miguel Arcángel y Juzbado en el siglo XIX—, a los que se suman varios anexos y un completo índice onomástico. Las primeras valoraciones de los lectores destacan su capacidad para convertir una investigación documental compleja en una lectura accesible y de interés general.

Tras su presentación pública durante las fiestas de San Miguel, celebradas en septiembre del año pasado, la segunda edición del libro ya se encuentra disponible y puede recogerse gratuitamente en la Biblioteca de Juzbado, hasta agotar existencias.

Con esta iniciativa editorial, el Ayuntamiento de Juzbado reafirma su compromiso con una cultura abierta y accesible, orientada a difundir la historia y el pasado del municipio como un patrimonio común que refuerza la identidad y la cohesión de la comunidad.