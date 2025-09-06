Juzbado homenajea este sábado a Antonio Gamoneda con el encuentro poético 'Querido Antonio'

El pueblo de Juzbado se viste de gala este sábado, 6 de septiembre, para celebrar el Encuentro poético "Querido Antonio", un evento que rinde homenaje al poeta Antonio Gamoneda. La jornada contará con la participación de un distinguido grupo de poetas que acompañarán al autor en este día tan especial.

La lista de participantes incluye a Juan Carlos Mestre, Jenaro Talens, Amalia Iglesias Serna, Alfonso Alegre Heitzmann, Julia Piera y Alexandra Domínguez.

El evento dará inicio a las 17:30 horas con un paseo poético junto a vecinos y amigos, que incluirá la inauguración de la Cuesta Antonio Gamoneda y lecturas al aire libre. Asimismo, habrá una feria del libro con obras de los poetas invitados.

A las 19:00 horas, se llevará a cabo el acto poético "Querido Antonio" en la plaza del pueblo. Para finalizar, se servirá un tentempié a todos los asistentes.