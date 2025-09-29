Juzbado honra a San Miguel con tradición, devoción y sabor charro

El pueblo de Juzbado ha celebrado este lunes la festividad de San Miguel con una jornada marcada por la tradición, la fe y la convivencia vecinal.

La programación ha comenzado con una misa solemne en honor al patrón, a la que han acudido numerosos vecinos para participar en el acto religioso. Tras la eucaristía, la imagen de San Miguel ha recorrido las calles del municipio en una procesión cargada de emoción.

La mañana ha continuado con bailes charros, donde el folclore salmantino ha cobrado protagonismo.

Como cierre de la jornada, el Ayuntamiento ha ofrecido un vino de honor en el salón de actos.