Juzbado volverá a ser el pueblo con las calles más floridas de Salamanca

El Ayuntamiento de Juzbado ha convocado la tercera edición de su concurso de Calles Floridas, una iniciativa que busca la participación vecinal y el embellecimiento urbano con plantas y composiciones naturales.

El certamen, ya consolidado como una de las propuestas más participativas del calendario local, tiene como objetivo mejorar la imagen del municipio, fomentar el cuidado del entorno y reforzar la implicación ciudadana en la creación de espacios más verdes, agradables y saludables. Además, la presencia de flores y plantas favorece la biodiversidad y contribuye a la polinización.

Según ha informado el Ayuntamiento de la locadlidad, podrán participar todas las personas residentes en Juzbado que dispongan de un espacio visible desde la vía pública susceptible de ser decorado, previa inscripción gratuita. Como principal novedad de esta edición, el concurso incorpora una categoría infantil, destinada a grupos formados por tres o más niños y niñas y jóvenes de hasta 18 años, con el objetivo de fomentar desde edades tempranas el respeto por la naturaleza, la creatividad y el trabajo en equipo. Las personas interesadas podrán formalizar su inscripción hasta el lunes 11 de mayo de 2026, bien de forma presencial en la Oficina de Desarrollo Local del Ayuntamiento, o bien a través de un formulario online habilitado para ello.

El jurado tendrá en cuenta distintos aspectos para valorar las propuestas participantes como visibilidad e impacto desde el espacio público, originalidad y creatividad, uso de flores y plantas autóctonas o locales, armonía estética, aromas y diseño global, esfuerzo realizado y medidas de ahorro de agua, adaptación del espacio a insectos polinizadores y el uso de materiales naturales y soluciones respetuosas con el entorno.

La edición 2026 contará con al menos nueve premios, distribuidos en tres categorías:

• Premios generales: tres reconocimientos otorgados por el jurado.

• Premios populares: tres premios decididos mediante votación ciudadana online.

• Premios infantiles: tres galardones para las mejores propuestas de grupos infantiles inscritos.

La valoración del jurado se realizará entre los días 1 y 9 de julio de 2026, mediante un recorrido por las calles participantes. El fallo y la entrega de premios tendrán lugar durante las fiestas de verano del municipio. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Juzbado anima una vez más a la ciudadanía a implicarse activamente en el cuidado del municipio y en la creación de calles llenas de color, identidad y naturaleza.