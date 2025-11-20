Ledesma acoge este viernes una conferencia sobre el impacto local de la gripe española de 1918

La Biblioteca de Ledesma acogerá este viernes, 21 de noviembre, una conferencia divulgativa sobre las consecuencias de la epidemia de la Gripe Española de 1918 en la villa.

La charla, que dará comienzo a las 18:30 horas, es fruto de una investigación académica original realizada por Miguel Lirio Díaz, licenciado en Historia por la USAL. El trabajo reconstruye cómo vivieron los ledesminos aquella crisis sanitaria, utilizando archivos históricos para dar luz a una parte de la historia de la provincia de Salamanca hasta ahora poco estudiada.

El investigador centra su análisis en la villa de Ledesma, cabecera de la comarca de la Tierra de Ledesma, que fue una de las zonas de la provincia que más intensamente sufrió el azote de la epidemia.

La conferencia también servirá para recordar que la conocida como ‘Gripe Española’ no se originó en España (su origen fue en Estados Unidos), sino que recibió este nombre porque España, al ser neutral en la Primera Guerra Mundial, fue el primer país en informar abiertamente de la existencia y las consecuencias de la enfermedad.

La actividad es gratuita y de entrada libre hasta completar el aforo.