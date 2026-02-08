Ledesma contará con una nueva unidad de Soporte Vital Básico

El municipio salmantino de Ledesma ya tiene concedida una nueva unidad Soporte Vital Básico (S.V.B.), que prestará servicio desde la localidad y reforzará de manera decisiva la respuesta ante situaciones urgentes tanto en ella como en su entorno.

Desde su Ayuntamiento aseguran que "se trata de una mejora largamente trabajada y muy necesaria, fruto de la constancia, la gestión y la defensa firme de los intereses de Ledesma". "Un avance que sitúa a nuestro pueblo en una mejor posición en materia de atención sanitaria y protección de las personas", defienden.

La nueva unidad S.V.B. llegará a Ledesma en los próximos meses y supondrá un antes y un después para los vecinos al ofrecer mayor tranquilidad, rapidez de actuación y un servicio esencial que fortalecerá al territorio.