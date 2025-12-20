Ledesma se convierte en el epicentro de la repostería sacra con su primera Feria del Dulce Navideño

Ledesma se ha convertido este fin de semana en el punto de encuentro de la tradición más dulce de España. El emblemático edificio del antiguo casino, ahora convertido en el espacio Soho Ledesma y ubicado junto a la Plaza Mayor, ha inaugurado con gran éxito su primera Feria del Dulce Navideño y de Monasterio. Desde la apertura de sus puertas a las once de la mañana del sábado, el evento ha atraído a numerosos visitantes interesados en la excelencia de la repostería sacra y artesanal.

Esta primera edición destaca por ofrecer una selección excepcional de productos procedentes de más de 30 conventos de toda la geografía española. La feria permite acceder a recetas históricas y maestría artesana de comunidades religiosas de Sevilla, Jaén, Córdoba, Murcia, Toledo, Badajoz, Huelva, Ciudad Real, Zaragoza y diversos puntos de Castilla y León. Es una oportunidad única para descubrir el trabajo silencioso de estos monasterios, cuyos dulces suelen ser difíciles de encontrar fuera de sus muros.

Durante el recorrido por la feria, los asistentes pueden adquirir una amplia variedad de especialidades tradicionales como mantecados, pastas artesanas, turrones y los célebres mazapanes de Toledo. La oferta se completa con yemas, roscos de vino, empiñonados y otros productos únicos que se han transmitido de generación en generación. Cada compra supone, además de un deleite gastronómico, un apoyo directo al sostenimiento de las comunidades religiosas que mantienen vivas estas técnicas ancestrales.

Uno de los momentos más esperados de la jornada del sábado tuvo lugar a las seis y media de la tarde, con la celebración de una cata exclusiva de la marca Chocolates Diecisiete. La sesión fue dirigida por su creadora, Sara Cámara, quien recientemente ha sido reconocida con el título de mejor repostera de España. La chef ofreció a los participantes un recorrido sensorial a través de sus chocolates más navideños, aportando un toque de autor y vanguardia a la programación de la feria.

El evento se consolida desde su inicio como una cita ineludible para los amantes de la gastronomía y el turismo rural. Para quienes aún no se hayan acercado a Ledesma, la Feria del Dulce Navideño y de Monasterio continúa abierta durante este domingo, en horario ininterrumpido desde las once de la mañana hasta las siete de la tarde, ofreciendo los últimos sabores auténticos de esta Navidad.